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В Киеве вторично за ночь объявили воздушную тревогу: угроза баллистики

Киев • УНН

 • 940 просмотра

В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения. Ранее российские БпЛА атаковали столицу, вызвав пожары и разрушения в нескольких районах.

В Киеве вторично за ночь объявили воздушную тревогу: угроза баллистики

В ночь на 23 июня в Киеве второй раз объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения баллистического вооружения. Об этом информирует Киевская городская военная администрация (КГВА), передает УНН.

г. Киев - воздушная тревога! Угроза применения баллистического вооружения!

- говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 23 июня российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку на Киев. В Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Соломенском и Святошинском районах зафиксировано падение обломков БпЛА. Возникли пожары, есть пострадавшие.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ВойнаКиев
Киев
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