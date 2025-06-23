В Киеве вторично за ночь объявили воздушную тревогу: угроза баллистики
Киев • УНН
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистического вооружения. Ранее российские БпЛА атаковали столицу, вызвав пожары и разрушения в нескольких районах.
В ночь на 23 июня в Киеве второй раз объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза применения баллистического вооружения. Об этом информирует Киевская городская военная администрация (КГВА), передает УНН.
г. Киев - воздушная тревога! Угроза применения баллистического вооружения!
Напомним, в ночь на 23 июня российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку на Киев. В Голосеевском, Дарницком, Деснянском, Соломенском и Святошинском районах зафиксировано падение обломков БпЛА. Возникли пожары, есть пострадавшие.