У Києві та кількох областях ввели екстрені відключення світла
Київ • УНН
ДТЕК повідомив про введення екстрених відключень світла у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Під час екстрених відключень графіки не діють через складну ситуацію в енергосистемі.
У Києві та декількох областях України ввели екстрені відключення світла. Наразі графіки не діють. Про це заявили в ДТЕК, передає УНН.
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Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька області: введені екстрені відключення. Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі
Енергетики наголошують, що під час екстрених відключень графіки не діють.
Взимку буде багато випробувань, але ми не допустимо блекауту – голова "Укренерго"29.08.24, 15:58 • 15154 перегляди