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У Києві та кількох областях ввели екстрені відключення світла

У Києві та кількох областях ввели екстрені відключення світла

Київ • УНН

 • 33824 перегляди

ДТЕК повідомив про введення екстрених відключень світла у Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Під час екстрених відключень графіки не діють через складну ситуацію в енергосистемі.

У Києві та декількох областях України ввели екстрені відключення світла. Наразі графіки не діють. Про це заявили в ДТЕК, передає УНН.

Деталі

Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська та Донецька області: введені екстрені відключення. Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі

- йдеться в заяві ДТЕК.

Енергетики наголошують, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Взимку буде багато випробувань, але ми не допустимо блекауту – голова "Укренерго"29.08.24, 15:58 • 15154 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоЕкономікаКиїв

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