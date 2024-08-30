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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 07:20  •  6399 просмотра

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ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений света в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях. Во время экстренных отключений графики не действуют из-за сложной ситуации в энергосистеме.

В Киеве и нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света. Сейчас графики не действуют. Об этом заявили в ДТЭК, передает УНН.

Детали

Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме

- говорится в заявлении ДТЭК.

Энергетики отмечают, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Взимку буде багато випробувань, але ми не допустимо блекауту – голова "Укренерго"29 августа 2024, 12:58 • 13682 просмотра

Татьяна Краевская

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