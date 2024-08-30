В Киеве и нескольких областях ввели экстренные отключения света

В Киеве и нескольких областях Украины ввели экстренные отключения света. Сейчас графики не действуют. Об этом заявили в ДТЭК, передает УНН.

Детали



Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области: введены экстренные отключения. Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме - говорится в заявлении ДТЭК.

Энергетики отмечают, что во время экстренных отключений графики не действуют.

Взимку буде багато випробувань, але ми не допустимо блекауту – голова "Укренерго"