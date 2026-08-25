У Києві судитимуть чоловіка за шахрайство з квартирою хірурга Шалімова

У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо чоловіка, якого обвинувачують у незаконному заволодінні квартирою видатного українського хірурга Олександра Шалімова. Вартість житла оцінюють більш ніж у 4,8 мільйонів гривень. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.

У Києві судитимуть чоловіка за шахрайство з квартирою видатного українського хірурга Олександра Шалімова. Прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт щодо чоловіка, якого обвинувачують у шахрайському заволодінні квартирою, у якій жив відомий лікар, а потім його родичі

За інформацією слідства, квартиру на Оболоні для академіка, свого часу виділив київський міський голова. Після смерті хірурга там жила його дружина, а після її смерті, родичка жінки, але право власності на житло вони так і не оформили.

Скориставшись цією ситуацією, учасники шахрайської схеми підробили документи, згідно з якими обвинувачений начебто інвестував гроші у цю квартиру на стадії її будівництва ще у 2005 році. На підставі цих документів та інформації про те, що право власності на квартиру ні за ким не зареєстровано, влітку 2024 року обвинувачений через приватного нотаріуса оформив право власності на житло. Вже наступного дня квартиру він продав, а за деякий час новий власник знову продав житло юридичній особі