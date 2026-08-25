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У Києві судитимуть чоловіка за шахрайство з квартирою хірурга Шалімова

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Обвинувачений підробив документи на квартиру Олександра Шалімова та продав її за понад 4,8 млн грн. На житло наклали арешт.

У Києві судитимуть чоловіка за шахрайство з квартирою хірурга Шалімова
Фото: Київська міська прокуратура

У Києві до суду скерували обвинувальний акт щодо чоловіка, якого обвинувачують у незаконному заволодінні квартирою  видатного українського хірурга Олександра Шалімова. Вартість житла оцінюють більш ніж у 4,8 мільйонів гривень. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.

Деталі

У Києві судитимуть чоловіка за шахрайство з квартирою видатного українського хірурга Олександра Шалімова. Прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва до суду скеровано обвинувальний акт щодо чоловіка, якого обвинувачують у шахрайському заволодінні квартирою, у якій жив відомий лікар, а потім його родичі

- йдеться у дописі.

За інформацією слідства, квартиру на Оболоні для академіка, свого часу виділив київський міський голова. Після смерті хірурга там жила його дружина, а після її смерті, родичка жінки, але право власності на житло вони так і не оформили.

Скориставшись цією ситуацією, учасники шахрайської схеми підробили документи, згідно з якими обвинувачений  начебто інвестував гроші у цю квартиру на стадії її будівництва ще у 2005 році. На підставі цих документів та інформації про те, що право власності на квартиру ні за ким не зареєстровано, влітку 2024 року обвинувачений через приватного нотаріуса оформив право власності на житло. Вже наступного дня квартиру він продав, а за деякий час новий власник знову продав житло юридичній особі

 - йдеться у дописі.

Згідно з експертною оцінкою, вартість квартири, яка після смерті лікаря та його дружини, мала перейти у комунальну власність, становить понад 4,8 млн гривень. Наразі на квартиру накладено арешт.

Дії обвинуваченого, який оформив на себе право власності на квартиру й одразу продав, кваліфіковано як підроблення документів, шахрайство в особливо великих розмірах та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Двом мешканцям Київщини повідомлено про підозру у шахрайському заволодінні квартирою в Києві та будинком із земельною ділянкою в Бучанському районі загальною вартістю 5,6 млн гривень. За даними слідства, потерпілого переконали переоформити майно, інсценувавши його затримання та погрожуючи нібито конфіскацією через ТЦК.

Алла Кіосак

СуспільствоКиївКримінал
Нерухомість
Обшук
ТЦК та СП
Київ