В Киеве будут судить мужчину за мошенничество с квартирой хирурга Шалимова

Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве в суд направили обвинительный акт в отношении мужчины, которого обвиняют в незаконном завладении квартирой выдающегося украинского хирурга Александра Шалимова. Стоимость жилья оценивают более чем в 4,8 миллиона гривен. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

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В Киеве будут судить мужчину за мошенничество с квартирой выдающегося украинского хирурга Александра Шалимова. Прокуроры Оболонской окружной прокуратуры города Киева направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, которого обвиняют в мошенническом завладении квартирой, в которой жил известный врач, а затем его родственники - говорится в сообщении.

По информации следствия, квартиру на Оболони для академика в свое время выделил киевский городской голова. После смерти хирурга там жила его жена, а после ее смерти - родственница женщины, однако право собственности на жилье они так и не оформили.

Воспользовавшись этой ситуацией, участники мошеннической схемы подделали документы, согласно которым обвиняемый якобы инвестировал деньги в эту квартиру на стадии ее строительства еще в 2005 году. На основании этих документов и информации о том, что право собственности на квартиру ни на кого не зарегистрировано, летом 2024 года обвиняемый через частного нотариуса оформил право собственности на жилье. Уже на следующий день он продал квартиру, а спустя некоторое время новый владелец снова продал жилье юридическому лицу - говорится в сообщении.

Согласно экспертной оценке, стоимость квартиры, которая после смерти врача и его жены должна была перейти в коммунальную собственность, составляет более 4,8 млн гривен. В настоящее время на квартиру наложен арест.

Действия обвиняемого, который оформил на себя право собственности на квартиру и сразу ее продал, квалифицированы как подделка документов, мошенничество в особо крупных размерах и легализация имущества, полученного преступным путем - говорится в сообщении.

Напомним

Двум жителям Киевской области сообщено о подозрении в мошенническом завладении квартирой в Киеве и домом с земельным участком в Бучанском районе общей стоимостью 5,6 млн гривен. По данным следствия, потерпевшего убедили переоформить имущество, инсценировав его задержание и угрожая якобы конфискацией через ТЦК.