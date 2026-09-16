У Києві провели панахиду за вбитим Георгієм Гонгадзе та усіма загиблими медійниками
Київ • УНН
У храмі Святого Миколи Набережного відбулася панахида за Георгієм Гонгадзе та загиблими медійниками. Від початку вторгнення рф загинули щонайменше 156 журналістів.
У середу, 16 вересня, у київському храмі Святого Миколи Набережного відбулася панахида за Георгієм Гонгадзе та всіма загиблими журналістами, передає кореспондент УНН.
Деталі
Цього року виповнюється 26 років з дня загибелі Георгія Гонгадзе. Саме 16 вересня 2000 року він зник, що стало початком трагічної історії, яка сколихнула Україну.
І традиційно, у річницю загибелі журналіста відбулося вшанування пам’яті й інших медійників, які загинули, виконуючи свої професійні обов’язки.
Храм Святого Миколи Набережного, біля якого похований Георгій, став символічним місцем вшанування пам’яті всіх загиблих медійників.
Як повідомили в Національній спілці журналістів України, станом на 2 вересня 2026 року від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України окупанти вбили щонайменше 156 медійників.
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки08.08.25, 07:04 • 66893 перегляди