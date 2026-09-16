У Києві провели панахиду за вбитим Георгієм Гонгадзе та усіма загиблими медійниками

Фото: Андрій Ходьков

У середу, 16 вересня, у київському храмі Святого Миколи Набережного відбулася панахида за Георгієм Гонгадзе та всіма загиблими журналістами, передає кореспондент УНН.

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Цього року виповнюється 26 років з дня загибелі Георгія Гонгадзе. Саме 16 вересня 2000 року він зник, що стало початком трагічної історії, яка сколихнула Україну.

І традиційно, у річницю загибелі журналіста відбулося вшанування пам’яті й інших медійників, які загинули, виконуючи свої професійні обов’язки.

Храм Святого Миколи Набережного, біля якого похований Георгій, став символічним місцем вшанування пам’яті всіх загиблих медійників.

Як повідомили в Національній спілці журналістів України, станом на 2 вересня 2026 року від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України окупанти вбили щонайменше 156 медійників.

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