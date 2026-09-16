В Киеве провели панихиду по убитому Георгию Гонгадзе и всем погибшим медийщикам

Фото: Андрей Ходьков

В среду, 16 сентября, в киевском храме Святого Николая Набережного состоялась панихида по Георгию Гонгадзе и всем погибшим журналистам, передает корреспондент УНН.

Детали

В этом году исполняется 26 лет со дня гибели Георгия Гонгадзе. Именно 16 сентября 2000 года он исчез, что стало началом трагической истории, потрясшей Украину.

И традиционно, в годовщину гибели журналиста состоялось чествование памяти и других работников медиа, погибших при выполнении своих профессиональных обязанностей.

Храм Святого Николая Набережного, возле которого похоронен Георгий, стал символическим местом чествования памяти всех погибших работников медиа.

Как сообщили в Национальном союзе журналистов Украины, по состоянию на 2 сентября 2026 года с начала полномасштабного вторжения рф на территорию Украины оккупанты убили по меньшей мере 156 работников медиа.

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