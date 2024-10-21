У Києві пролунали вибухи, працює ППО на лівому березі
Київ • УНН
У Києві зафіксовано вибухи, мер Віталій Кличко повідомив про роботу ППО на лівому березі столиці. Повітряні Сили попереджали про загрозу атаки безпілотників, жителям рекомендовано перебувати в укриттях.
У Києві пролунали вибухи. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
На лівому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях
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Повітряні Сили інформували про загрозу атаки безпілотників.
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