В Киеве прогремели взрывы, работает ПВО на левом берегу
Киев • УНН
В Киеве зафиксированы взрывы, мэр Виталий Кличко сообщил о работе ПВО на левом берегу столицы. Воздушные Силы предупреждали об угрозе атаки беспилотников, жителям рекомендовано находиться в укрытиях.
В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
На левом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях
Добавим
Воздушные Силы информировали об угрозе атаки беспилотников.
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за приближения ударного БпЛА19 октября 2024, 23:27 • 47058 просмотров