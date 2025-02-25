У Києві пролунали вибухи, працює ППО
Київ • УНН
У Києві чутно вибухи та працює протиповітряна оборона. Міський голова Віталій Кличко повідомив про загрозу атаки БпЛА з двох напрямків та закликав перебувати в укриттях.
Вибухи пролунали у Києві. Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, працюють сили ППО, передає УНН.
У столиці, на лівому березі, працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!
За словами Кличка, ворожі БпЛА з півночі та з півдня ще заходять на місто.
Додамо
У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ударних БпЛА для Києва.
"Перебувайте в укриттях під час повітряної тривоги! Можлива робота ППО", - повідомили у Повітряних силах.
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