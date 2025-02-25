росія за ніч випустила 213 безпілотників і сім Х-101 по Україні: збито 133 дрони та 6 ракет

росія вночі атакувала Україну 213 дронами та 7 крилатими ракетами Х-101, збито 133 безпілотники та 6 ракет, 69 дронів не досягли цілей, через атаку рф постраждали Київщина та Житомирщина, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 25 лютого ворог атакував 213-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, а також завдав удару 7-ма крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 11.00 підтверджено збиття 6-ти крилатих ракет Х-101 та 133-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

79 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачено (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина та Житомирщина", - ідеться у повідомленні.