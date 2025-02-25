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15 березня, 19:03 • 123779 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139094 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117483 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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росія за ніч випустила 213 безпілотників і сім Х-101 по Україні: збито 133 дрони та 6 ракет

росія за ніч випустила 213 безпілотників і сім Х-101 по Україні: збито 133 дрони та 6 ракет

Київ • УНН

 • 26818 перегляди

Вночі РФ атакувала Україну 213 дронами Shahed та 7 крилатими ракетами Х-101. Сили ППО збили 133 БпЛА та 6 ракет, є пошкодження в Київській та Житомирській областях.

росія вночі атакувала Україну 213 дронами та 7 крилатими ракетами Х-101, збито 133 безпілотники та 6 ракет, 69 дронів не досягли цілей, через атаку рф постраждали Київщина та Житомирщина, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 25 лютого ворог атакував 213-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, а також завдав удару 7-ма крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 11.00 підтверджено збиття 6-ти крилатих ракет Х-101 та 133-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

79 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, - локаційно втрачено (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина та Житомирщина", - ідеться у повідомленні.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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