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россия за ночь выпустила 213 беспилотников и семь Х-101 по Украине: сбито 133 дронов и 6 ракет

россия за ночь выпустила 213 беспилотников и семь Х-101 по Украине: сбито 133 дронов и 6 ракет

Киев  •  УНН

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Ночью РФ атаковала Украину 213 дронами Shahed и 7 крылатыми ракетами Х-101. Силы ПВО сбили 133 БпЛА и 6 ракет, есть повреждения в Киевской и Житомирской областях.

россия ночью атаковала Украину 213 дронами и 7 крылатыми ракетами Х-101, сбито 133 беспилотника и 6 ракет, 69 дронов не достигли целей, из-за атаки рф пострадали Киевщина и Житомирщина, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 25 февраля враг атаковал 213-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - рф, а также нанес удар 7-ю крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 11.00 подтверждено сбитие 6-ти крылатых ракет Х-101 и 133-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Николаевской и Днепропетровской областях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

79 вражеских беспилотников-имитаторов, как указано, - локально потеряно (без негативных последствий).

"В результате вражеской атаки пострадали Киевщина и Житомирщина", - говорится в сообщении.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКиевская область
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