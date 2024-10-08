У Києві презентували фільм "People of Steel"

Днями у Києві презентували документальний фільм режисера Сергія Фоменка "Люди зі Сталі", передає УНН.

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Фільм розповідає про незламних захисників Азовсталі та їхніх рідних. Над виробництвом кінострічки працювали два роки.

Наше завдання – закарбувати історію такою, якою вона є. Не маніпулювати, не займатися емоційним жонглюванням цієї теми. А саме створити історію. Закарбувати її так, щоб вона стала правдивим матеріалом про часи, які ми наразі проживаємо - коментує режисер документального фільму Сергій Фоменко.

Він також наголосив на важливості підняття теми війни у світовому інфопросторі.

Сьогодні Україна є форпостом вільної Європи, вільного світу загалом. За межами країни, закордоном починається Мордор. І цей Мордор, якщо його не зупинити, полізе далі - додає Фоменко.

Творці фільму також розповіли про важливість допомоги партнерів в ході роботи над кінострічкою. І зазначили, що без допомоги друзів-благодійників довести проєкт до кінця було б вкрай складно. Серед таких – Ощадбанк, громадська організація "Серце Азовсталі" та Благодійний Фонд "МХП – Громаді", який зокрема долучається до підтримки низки інших важливих культурних проєктів для України.

Я вважаю, що кожна українська компанія - велика, середня чи маленька - зобов’язана не просто платити податки. Вона зобов’язана робити більше. Для того, щоб перемога прийшла якомога швидше. Щоб наші хлопці і дівчата повернулися якомога швидше - коментує голова Наглядової ради БФ «МХП – Громаді» Юрій Мельник.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.