В Киеве презентовали фильм «People of Steel»
Киев • УНН
В Киеве состоялась презентация документального фильма «Люди из Стали» режиссера Сергея Фоменко. Лента рассказывает о несокрушимых защитниках Азовстали и их родных, над ее созданием работали два года.
На днях в Киеве презентовали документальный фильм режиссера Сергея Фоменко "Люди из Стали", передает УНН.
Детали
Фильм рассказывает о несокрушимых защитниках Азовстали и их родных. Над производством киноленты работали два года.
Наша задача - запечатлеть историю такой, какой она есть. Не манипулировать, не заниматься эмоциональным жонглированием этой темы. А именно создать историю. Запечатлеть ее так, чтобы она стала правдивым материалом о временах, которые мы сейчас проживаем
Он также отметил важность поднятия темы войны в мировом инфопространстве.
Сегодня Украина является форпостом свободной Европы, свободного мира в целом. За пределами страны, заграницей начинается Мордор. И этот Мордор, если его не остановить, полезет дальше
Создатели фильма также рассказали о важности помощи партнеров в ходе работы над кинолентой. И отметили, что без помощи друзей-благотворителей довести проект до конца было бы крайне сложно. Среди таких - Ощадбанк, общественная организация "Сердце Азовстали" и Благотворительный Фонд "МХП - Громаде", который в частности приобщается к поддержке ряда других важных культурных проектов для Украины.
Я считаю, что каждая украинская компания - большая, средняя или маленькая - обязана не просто платить налоги. Она обязана делать больше. Для того, чтобы победа пришла как можно быстрее. Чтобы наши ребята и девушки вернулись как можно скорее
Справка
"МХП-Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.