В Киеве презентовали фильм «People of Steel»

На днях в Киеве презентовали документальный фильм режиссера Сергея Фоменко "Люди из Стали", передает УНН.

Детали

Фильм рассказывает о несокрушимых защитниках Азовстали и их родных. Над производством киноленты работали два года.

Наша задача - запечатлеть историю такой, какой она есть. Не манипулировать, не заниматься эмоциональным жонглированием этой темы. А именно создать историю. Запечатлеть ее так, чтобы она стала правдивым материалом о временах, которые мы сейчас проживаем

Он также отметил важность поднятия темы войны в мировом инфопространстве.

Сегодня Украина является форпостом свободной Европы, свободного мира в целом. За пределами страны, заграницей начинается Мордор. И этот Мордор, если его не остановить, полезет дальше

Создатели фильма также рассказали о важности помощи партнеров в ходе работы над кинолентой. И отметили, что без помощи друзей-благотворителей довести проект до конца было бы крайне сложно. Среди таких - Ощадбанк, общественная организация "Сердце Азовстали" и Благотворительный Фонд "МХП - Громаде", который в частности приобщается к поддержке ряда других важных культурных проектов для Украины.

Я считаю, что каждая украинская компания - большая, средняя или маленькая - обязана не просто платить налоги. Она обязана делать больше. Для того, чтобы победа пришла как можно быстрее. Чтобы наши ребята и девушки вернулись как можно скорее