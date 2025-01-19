У Києві працює ППО: мешканців закликають перебувати в укриттях
Київ • УНН
У столиці України зафіксовано роботу сил протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках. Начальник КМВА закликав цивільних перебувати в безпечних місцях до відбою тривоги.
У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
Додамо
Раніше Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко попереджав щодо оголошення тривоги в області через загрозу БпЛА. Він закликав цивільних перебувати в безпечних місцях до відбою.
У Києві оголошено повітряну тривогу через виявлення ворожих дронів19.01.25, 00:15 • 60645 переглядiв