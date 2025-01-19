В Киеве работает ПВО: жителей призывают находиться в укрытиях

В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

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Ранее Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупреждал об объявлении тревоги в области из-за угрозы БпЛА. Он призвал гражданских находиться в безопасных местах до отбоя.

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за обнаружения вражеских дронов