В Киеве работает ПВО: жителей призывают находиться в укрытиях

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Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева
18 января, 12:05 • 121836 просмотра

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие
18 января, 07:00 • 144174 просмотра

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
17 января, 18:33 • 155071 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

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Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17 января, 17:25 • 135843 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
17 января, 16:00 • 165761 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Эксклюзив
Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
17 января, 15:36 • 125590 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

Эксклюзив
Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
17 января, 13:14 • 114274 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
17 января, 11:19 • 115045 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
17 января, 10:30 • 107264 просмотра

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

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Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
17 января, 07:39 • 177664 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве работает ПВО: жителей призывают находиться в укрытиях

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В столице Украины зафиксирована работа сил противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам. Начальник КГВА призвал гражданских находиться в безопасных местах до отбоя тревоги.

В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Об этом сообщает городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

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Ранее Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко предупреждал об объявлении тревоги в области из-за угрозы БпЛА. Он призвал гражданских находиться в безопасных местах до отбоя.

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за обнаружения вражеских дронов19.01.25, 00:15 • 5408 просмотров

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