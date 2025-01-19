В Киеве объявлена воздушная тревога из-за обнаружения вражеских дронов
Киев • УНН
В столице Украины объявлена воздушная тревога, население призывают направляться в укрытия. Воздушные Силы сообщили об обнаружении вражеских беспилотников в области.
В столице объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает УНН.
ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты
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Воздушные Силы заявили об обнаружении вражеских БпЛА в области.
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