У Києві оголошено повітряну тривогу через виявлення ворожих дронів
Київ • УНН
В столиці України оголошено повітряну тривогу, населення закликають прямувати до укриттів. Повітряні Сили повідомили про виявлення ворожих безпілотників в області.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.
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Повітряні Сили заявили щодо виявлення ворожих БпЛА в області.
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