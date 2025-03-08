У Києві погіршення стану повітря: що відбувається та як вберегтися
Київ • УНН
У Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря через пожежі в області та несприятливі метеоумови. Мешканцям рекомендують залишатися вдома, зачинити вікна та пити більше води.
У Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря через пожежі в області та несприятливі метеоумови, жителям рекомендують залишатися вдома, зачинити вікна та пити більше води, повідомили у КМДА та Міндовкілля, пише УНН.
У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря, рівень забрудненості високий. Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря
Як зазначили у Міндовкілля, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:
- За можливості не перебувайте на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму.
- Тримайте вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення.
- Підтримуйте водний баланс. Пийте багато води.
- Використовуйте очисники повітря.
- Робіть вологе прибирання приміщень.
"Звертаємо увагу, що Індекс якості повітря, який застосовується для оперативного інформування населення про стан якості повітря, вказує лише на короткострокову ситуацію з якістю повітря. Він не відображає довгострокову ситуацію з якістю повітря, яка може суттєво відрізнятися", - зазначили у міністерстві.
Датчики якості повітря в Києві можуть помилково сприймати туман за забруднення - КМДА02.03.25, 10:23 • 42545 переглядiв