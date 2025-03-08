У Києві погіршення стану повітря: що відбувається та як вберегтися

У Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря через пожежі в області та несприятливі метеоумови, жителям рекомендують залишатися вдома, зачинити вікна та пити більше води, повідомили у КМДА та Міндовкілля, пише УНН.

У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря, рівень забрудненості високий. Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря - повідомили у КМДА у соцмережах.

Як зазначили у Міндовкілля, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

За можливості не перебувайте на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму.

Тримайте вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення.

Підтримуйте водний баланс. Пийте багато води.

Використовуйте очисники повітря.

Робіть вологе прибирання приміщень.

"Звертаємо увагу, що Індекс якості повітря, який застосовується для оперативного інформування населення про стан якості повітря, вказує лише на короткострокову ситуацію з якістю повітря. Він не відображає довгострокову ситуацію з якістю повітря, яка може суттєво відрізнятися", - зазначили у міністерстві.

Датчики якості повітря в Києві можуть помилково сприймати туман за забруднення - КМДА