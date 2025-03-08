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У Києві погіршення стану повітря: що відбувається та як вберегтися

Київ • УНН

 • 20584 перегляди

У Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря через пожежі в області та несприятливі метеоумови. Мешканцям рекомендують залишатися вдома, зачинити вікна та пити більше води.

У Києві погіршення стану повітря: що відбувається та як вберегтися

У Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря через пожежі в області та несприятливі метеоумови, жителям рекомендують залишатися вдома, зачинити вікна та пити більше води, повідомили у КМДА та Міндовкілля, пише УНН.

У Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря, рівень забрудненості високий. Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря

- повідомили у КМДА у соцмережах.

Як зазначили у Міндовкілля, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • За можливості не перебувайте на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму.
    • Тримайте вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення.
      • Підтримуйте водний баланс. Пийте багато води.
        • Використовуйте очисники повітря.
          • Робіть вологе прибирання приміщень.

            "Звертаємо увагу, що Індекс якості повітря, який застосовується для оперативного інформування населення про стан якості повітря, вказує лише на короткострокову ситуацію з якістю повітря. Він не відображає довгострокову ситуацію з якістю повітря, яка може суттєво відрізнятися", - зазначили у міністерстві.

            Датчики якості повітря в Києві можуть помилково сприймати туман за забруднення - КМДА02.03.25, 10:23 • 42545 переглядiв

            Юлія Шрамко

            Юлія Шрамко

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