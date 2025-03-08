В Киеве ухудшение состояния воздуха: что происходит и как защититься
Киев • УНН
В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха из-за пожаров в области и неблагоприятных метеоусловий. Жителям рекомендуется оставаться дома, закрыть окна и пить больше воды.
В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха из-за пожаров в области и неблагоприятных метеоусловий, жителям рекомендуется оставаться дома, закрыть окна и пить больше воды, сообщили в КГГА и Минприроды, пишет УНН.
В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, уровень загрязненности высокий. Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха
Как отметили в Минприроды, для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:
- По возможности не находиться на открытом воздухе, особенно во время периодов интенсивного дыма.
- Держите окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в помещения.
- Поддерживайте водный баланс. Пейте много воды.
- Используйте очистители воздуха.
- Делайте влажную уборку помещений.
"Обращаем внимание, что Индекс качества воздуха, который применяется для оперативного информирования населения о состоянии качества воздуха, указывает только на краткосрочную ситуацию с качеством воздуха. Он не отражает долгосрочную ситуацию с качеством воздуха, которая может существенно отличаться", - отметили в министерстве.
Датчики качества воздуха в Киеве могут ошибочно воспринимать туман за загрязнение - КГГА02.03.25, 10:23 • 42532 просмотра