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В Киеве ухудшение состояния воздуха: что происходит и как защититься

Киев • УНН

 • 20577 просмотра

В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха из-за пожаров в области и неблагоприятных метеоусловий. Жителям рекомендуется оставаться дома, закрыть окна и пить больше воды.

В Киеве ухудшение состояния воздуха: что происходит и как защититься

В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха из-за пожаров в области и неблагоприятных метеоусловий, жителям рекомендуется оставаться дома, закрыть окна и пить больше воды, сообщили в КГГА и Минприроды, пишет УНН.

В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, уровень загрязненности высокий. Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха

- сообщили в КГГА в соцсетях.

Как отметили в Минприроды, для улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендовано:

  • По возможности не находиться на открытом воздухе, особенно во время периодов интенсивного дыма.
    • Держите окна и двери закрытыми, чтобы предотвратить попадание дыма в помещения.
      • Поддерживайте водный баланс. Пейте много воды.
        • Используйте очистители воздуха.
          • Делайте влажную уборку помещений.

            "Обращаем внимание, что Индекс качества воздуха, который применяется для оперативного информирования населения о состоянии качества воздуха, указывает только на краткосрочную ситуацию с качеством воздуха. Он не отражает долгосрочную ситуацию с качеством воздуха, которая может существенно отличаться", - отметили в министерстве.

            Датчики качества воздуха в Киеве могут ошибочно воспринимать туман за загрязнение - КГГА02.03.25, 10:23 • 42532 просмотра

            Юлия Шрамко

            Юлия Шрамко

            КиевЗдоровье
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