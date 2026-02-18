У Києві п'яний 17-річний хлопець осквернив пам'ятну дошку загиблого Героя
Київ • УНН
У Києві 17-річний підліток розкидав квіти та забруднив стіну біля пам'ятної дошки захисника. Поліція склала протокол за дрібне хуліганство, а неповнолітній вибачився перед матір'ю загиблого.
У Києві нетверезий 17-річний хлопець розкидав квіти та забруднив стіну біля пам’ятної дошки, встановленої на честь захисника у будинку, в якому він жив. Поліція склала протокол за дрібне хуліганство, крім того - неповнолітній вибачився перед матір’ю полеглого Героя, передає УНН із посиланням на столичну поліцію.
Деталі
Днями до столичної поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що невідомий осквернив місце пам’яті, облаштоване на честь її сина, який загинув, захищаючи Україну.
Прибувши на місце події, првоохоронці виявили зламані та розкидані квіти, а також забруднений фасад будинку поруч із меморіальною табличкою.
Дільничні офіцери поліції за допомогою відео з камер спостереження оперативно встановили особу порушника — ним виявився 17-річний мешканець Сумщини, який приїхав у гості до родичів. Того вечора неповнолітній разом із товаришем вживав алкогольні напої, після чого проходячи повз будинку, у якому жив полеглий Герой, вчинив протиправні дії. Мотив свого вчинку підліток пояснити не зміг.
Неповнолітній вибачився перед матір’ю загиблого воїна, а ювенальні поліцейські провели з хлопцем та його родичем профілактичну бесіду.
Відносно правопорушника складено адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП — дрібне хуліганство. Рішення щодо покарання прийматиме суд.