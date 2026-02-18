У Києві п'яний 17-річний хлопець осквернив пам'ятну дошку загиблого Героя

$43.260.09
Ексклюзив
16:17 • 3416 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
15:06 • 10314 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
14:25 • 10485 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Ексклюзив
12:34 • 17608 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
18 лютого, 10:59 • 16990 перегляди
Вирок і амністія завдяки усиновленню дитини: парламентська ТСК має багато питань до директора НАБУ Кривоноса
18 лютого, 10:49 • 15296 перегляди
Політична частина переговорів залишається складною, сторони домовилися продовжувати діалог – Зеленський
18 лютого, 10:05 • 19921 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення близько двогодинних переговорів у Женеві
18 лютого, 09:44 • 23193 перегляди
Зеленський розкрив завдання українській делегації у Женеві після констатації намагань рф затягнути перемовини
18 лютого, 08:42 • 16994 перегляди
У Женеві розпочався другий день переговорів Україна-США-рф - Умєров
18 лютого, 07:55 • 17837 перегляди
Зеленський: Україна запровадила пакет санкцій проти лукашенка
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Ділок організував мільйону схему на поставках війську балістичних окулярів, які прострілювалися, йому оголосили підозру - Генпрокурор18 лютого, 07:39 • 16315 перегляди
Держсекретар Ватикану: є значний песимізм і не здається, що є реальний прогрес щодо миру у війні в Україні18 лютого, 09:27 • 12024 перегляди
Переговори України, США та рф у Женеві завершилися - росЗМІ18 лютого, 09:58 • 20935 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto11:16 • 10247 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 12362 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo15:06 • 10313 перегляди
Чому НСЗУ та МОЗ ігнорують питання журналістів про співпрацю зі скандальною клінікою Odrex?13:04 • 12401 перегляди
Defence City: фільтр доброчесності чи інструмент блокування розвитку ОПК
Ексклюзив
12:34 • 17608 перегляди
Стратегія затягування: як захист скандального лікаря Віталія Русакова гальмує судPhoto17 лютого, 10:46 • 54922 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 70037 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto12:23 • 7126 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto11:16 • 10279 перегляди
Cardi B зі сцени заявила що більше не у стосунках із батьком своєї дитиниVideo17 лютого, 17:21 • 20531 перегляди
Ірина Білик вразила новим іміджем після б’юті-перевтіленняVideo17 лютого, 11:43 • 33068 перегляди
Alyona Alyona розповіла про різке погіршення самопочуття та діагностований бронхітPhoto17 лютого, 11:12 • 28185 перегляди
Дипломатка

У Києві п'яний 17-річний хлопець осквернив пам'ятну дошку загиблого Героя

Київ • УНН

 • 18 перегляди

У Києві 17-річний підліток розкидав квіти та забруднив стіну біля пам'ятної дошки захисника. Поліція склала протокол за дрібне хуліганство, а неповнолітній вибачився перед матір'ю загиблого.

У Києві п'яний 17-річний хлопець осквернив пам'ятну дошку загиблого Героя

У Києві нетверезий 17-річний хлопець розкидав квіти та забруднив стіну біля пам’ятної дошки, встановленої на честь захисника у будинку, в якому він жив. Поліція склала протокол за дрібне хуліганство, крім того - неповнолітній вибачився перед матір’ю полеглого Героя, передає УНН із посиланням на столичну поліцію.

Деталі

Днями до столичної поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що невідомий осквернив місце пам’яті, облаштоване на честь її сина, який загинув, захищаючи Україну.

Прибувши на місце події, првоохоронці виявили зламані та розкидані квіти, а також забруднений фасад будинку поруч із меморіальною табличкою.

У Білій Церкві вчинили наругу над державним прапором: причетного шукають20.01.25, 12:58 • 33457 переглядiв

Дільничні офіцери поліції за допомогою відео з камер спостереження оперативно встановили особу порушника — ним виявився 17-річний мешканець Сумщини, який приїхав у гості до родичів. Того вечора неповнолітній разом із товаришем вживав алкогольні напої, після чого проходячи повз будинку, у якому жив полеглий Герой, вчинив протиправні дії. Мотив свого вчинку підліток пояснити не зміг.

Неповнолітній вибачився перед матір’ю загиблого воїна, а ювенальні поліцейські провели з хлопцем та його родичем профілактичну бесіду.

У Львові затримано жінку за наругу над 39 могилами воїнів03.06.25, 13:52 • 4945 переглядiв

Відносно правопорушника складено адміністративний протокол за ст. 173 КУпАП — дрібне хуліганство. Рішення щодо покарання прийматиме суд.

Антоніна Туманова

Кримінал
Війна в Україні
Україна
Київ