В Киеве пьяный 17-летний парень осквернил памятную доску погибшего Героя
Киев • УНН
В Киеве 17-летний подросток разбросал цветы и испачкал стену возле памятной доски защитника. Полиция составила протокол за мелкое хулиганство, а несовершеннолетний извинился перед матерью погибшего.
В Киеве нетрезвый 17-летний парень разбросал цветы и испачкал стену возле памятной доски, установленной в честь защитника в доме, в котором он жил. Полиция составила протокол за мелкое хулиганство, кроме того - несовершеннолетний извинился перед матерью павшего Героя, передает УНН со ссылкой на столичную полицию.
Детали
На днях в столичную полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный осквернил место памяти, обустроенное в честь ее сына, погибшего, защищая Украину.
Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили сломанные и разбросанные цветы, а также загрязненный фасад дома рядом с мемориальной табличкой.
Участковые офицеры полиции с помощью видео с камер наблюдения оперативно установили личность нарушителя — им оказался 17-летний житель Сумской области, приехавший в гости к родственникам. В тот вечер несовершеннолетний вместе с товарищем употреблял алкогольные напитки, после чего, проходя мимо дома, в котором жил павший Герой, совершил противоправные действия. Мотив своего поступка подросток объяснить не смог.
Несовершеннолетний извинился перед матерью погибшего воина, а ювенальные полицейские провели с парнем и его родственником профилактическую беседу.
В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 173 КУоАП — мелкое хулиганство. Решение о наказании будет принимать суд.