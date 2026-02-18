$43.260.09
Эксклюзив
16:17 • 4188 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
15:06 • 11435 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
14:25 • 11030 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
12:34 • 18441 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 17410 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 15487 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
18 февраля, 10:05 • 20063 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение около двухчасовых переговоров в Женеве
18 февраля, 09:44 • 23298 просмотра
Зеленский раскрыл задачи украинской делегации в Женеве после констатации попыток рф затянуть переговоры
18 февраля, 08:42 • 17050 просмотра
В Женеве начался второй день переговоров Украина-США-рф - Умеров
18 февраля, 07:55 • 17905 просмотра
Зеленский: Украина ввела пакет санкций против лукашенко
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Киеве пьяный 17-летний парень осквернил памятную доску погибшего Героя

Киев • УНН

 • 610 просмотра

В Киеве 17-летний подросток разбросал цветы и испачкал стену возле памятной доски защитника. Полиция составила протокол за мелкое хулиганство, а несовершеннолетний извинился перед матерью погибшего.

В Киеве пьяный 17-летний парень осквернил памятную доску погибшего Героя

В Киеве нетрезвый 17-летний парень разбросал цветы и испачкал стену возле памятной доски, установленной в честь защитника в доме, в котором он жил. Полиция составила протокол за мелкое хулиганство, кроме того - несовершеннолетний извинился перед матерью павшего Героя, передает УНН со ссылкой на столичную полицию.

Детали

На днях в столичную полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный осквернил место памяти, обустроенное в честь ее сына, погибшего, защищая Украину.

Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили сломанные и разбросанные цветы, а также загрязненный фасад дома рядом с мемориальной табличкой.

В Белой Церкви совершили надругательство над государственным флагом: причастного разыскивают20.01.25, 12:58 • 33459 просмотров

Участковые офицеры полиции с помощью видео с камер наблюдения оперативно установили личность нарушителя — им оказался 17-летний житель Сумской области, приехавший в гости к родственникам. В тот вечер несовершеннолетний вместе с товарищем употреблял алкогольные напитки, после чего, проходя мимо дома, в котором жил павший Герой, совершил противоправные действия. Мотив своего поступка подросток объяснить не смог.

Несовершеннолетний извинился перед матерью погибшего воина, а ювенальные полицейские провели с парнем и его родственником профилактическую беседу.

Во Львове задержана женщина за надругательство над 39 могилами воинов03.06.25, 13:52 • 4959 просмотров

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 173 КУоАП — мелкое хулиганство. Решение о наказании будет принимать суд.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Война в Украине
Украина
Киев