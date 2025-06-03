Во Львове задержана женщина за надругательство над 39 могилами воинов

Правоохранители Черкасс задержали мужчину, который повредил мемориальные таблички на месте захоронений погибших украинских воинов. Злоумышленник действовал ночью и был задержан на следующий день, сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черкасской области.

Детали

Согласно сообщению полиции, 40-летний мужчина совершил преступление на аллее героев, расположенной на городском кладбище.

Полицейские обнаружили поврежденные флаги с символикой подразделения полиции, установленные на местах захоронения погибших бойцов, отдавших свою жизнь, защищая Украину - сообщили в отделе коммуникации полиции Черкасской области.

Полицейские установили личность причастного и задержали его.

Дополнительно

По данным следствия, мужчина ранее уже имел проблемы с законом. Ему объявлено о подозрении по ч.2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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