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Во Львове задержана женщина за надругательство над 39 могилами воинов

Киев • УНН

 • 2022 просмотра

В Черкассах задержали 40-летнего мужчину, повредившего мемориальные таблички и флаги на могилах погибших украинских воинов. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Во Львове задержана женщина за надругательство над 39 могилами воинов

Правоохранители Черкасс задержали мужчину, который повредил мемориальные таблички на месте захоронений погибших украинских воинов. Злоумышленник действовал ночью и был задержан на следующий день, сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черкасской области.

Детали

Согласно сообщению полиции, 40-летний мужчина совершил преступление на аллее героев, расположенной на городском кладбище.

Полицейские обнаружили поврежденные флаги с символикой подразделения полиции, установленные на местах захоронения погибших бойцов, отдавших свою жизнь, защищая Украину

- сообщили в отделе коммуникации полиции Черкасской области.

Полицейские установили личность причастного и задержали его.

Дополнительно

По данным следствия, мужчина ранее уже имел проблемы с законом. Ему объявлено о подозрении по ч.2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Во Львове задержана женщина за надругательство над 39 могилами воинов22.10.24, 16:37 • 16644 просмотра

Андрей Кулик

Андрей Кулик

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Украина
Черкассы
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