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У Львові затримано жінку за наругу над 39 могилами воїнів

Київ • УНН

 • 2540 перегляди

У Черкасах затримали 40-річного чоловіка, який пошкодив меморіальні таблички та прапори на могилах загиблих українських воїнів. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

У Львові затримано жінку за наругу над 39 могилами воїнів

Правоохоронці Черкас затримали чоловіка, який пошкодив меморіальні таблички на місці поховань загиблих українських воїнів. Зловмисник діяв уночі та був затриманий наступного дня, повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Черкаської області.

Деталі

Згідно з повідомленням поліції, 40-річний чоловік скоїв злочин на алеї героїв, розташованій на міському кладовищі.

Поліцейські виявили пошкоджені прапори із символікою підрозділу поліції, встановлені на місцях поховання загиблих бійців, які віддали своє життя, захищаючи Україну

- повідомили у відділі комунікації поліції Черкаської області.

Поліцейські встановили особу причетного та затримали його.

Додатково

За даними слідства, чоловік раніше вже мав проблеми із законом. Йому оголошено про підозру за ч.2 ст. 297 Кримінального кодексу України (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.

У Львові затримано жінку за наругу над 39 могилами воїнів22.10.24, 16:37 • 16657 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

Кримінал та НП
Національна поліція України
Україна
Черкаси
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