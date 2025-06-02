У Києві біля метро "Лісова" загорілася маршрутка: рух транспорту ускладнено
Київ • УНН
Сьогодні вранці біля станції метро "Лісова" загорілась маршрутка. Пожежу ліквідовано, попередньо, без постраждалих. Рух транспорту ускладнено у напрямку мосту Метро.
У мережі ширяться відео із займання маршрутки поблизу станції метро "Лісова" у Києві. Вогонь вдалося приборкати, попередньо, обійшлося без постраждалих, повідомили кореспонденту УНН у ГУ ДСНС у Києві.
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"О 10:23 ліквідували пожежу, попередньо, без постраждалих", - повідомили в ДСНС.
У патрульній поліції Києва додали, що "у зв'язку із ліквідацією займання транспортного засобу на проспекті Броварському, рух транспорту ускладнений у напрямку мосту Метро".
"Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки!", - наголосили патрульні.
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