В Киеве возле метро "Лесная" загорелась маршрутка: движение транспорта затруднено

В сети распространяются видео с возгоранием маршрутки вблизи станции метро "Лесная" в Киеве. Огонь удалось потушить, предварительно, обошлось без пострадавших, сообщили корреспонденту УНН в ГУ ГСЧС в Киеве.

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"В 10:23 ликвидировали пожар, предварительно, без пострадавших", - сообщили в ГСЧС.

В патрульной полиции Киева добавили, что "в связи с ликвидацией возгорания транспортного средства на проспекте Броварском, движение транспорта затруднено в направлении моста Метро".

"Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки!", - подчеркнули патрульные.

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