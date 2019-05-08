У КСУ повідомили, що Шевчук більше не планує візитів у США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Глава Конституційного суду України Станіслав Шевчук не планує візитів у США. Про це УНН повідомили у КСУ.
"Відповідно до плану-графіку міжнародних заходів Конституційного Суду України на поточний рік за станом на сьогодні візитів Глави Конституційного суду України або інших представників Конституційного Суду України у м. Вашингтон, США, не передбачено", - повідомили в КСУ.
Нагадаємо, Шевчук планував здійснити візит до Вашингтона в період з 19 по 21 березня.
Але, швидше за все, і цей візит не відбувся по причині позбавлення Шевчука американської візи, про що раніше повідомляв УНН.
Нагадаємо, 14 травня Шевчука планують звільнити з посади судді КСУ у зв'язку з грубими проступками і порушенням законодавства України.