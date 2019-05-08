В КСУ сообщили, что Шевчук больше не планирует визитов в США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук не планирует визитов в США. Об этом УНН сообщили в КСУ.
"В соответствии с планом-графиком международных мероприятий Конституционного Суда Украины на текущий год по состоянию на сегодня визитов Главы Конституционного суда Украины или других представителей Конституционного Суда Украины в г. Вашингтон, США, не предусмотрено", - сообщили в КСУ.
Напомним, Шевчук планировал осуществить визит в Вашингтон в период с 19 по 21 марта.
Но, скорее всего, и этот визит не состоялся по причине лишения Шевчука американской визы, о чем ранее сообщал УНН.
Напомним, 14 мая Шевчука планируют уволить с должности судьи КСУ в связи с грубыми проступками и нарушением законодательства Украины.