У Криворізькому районі Сили ППО знищили ворожу ракету
Київ • УНН
Українські сили протиповітряної оборони збили російську ракету в Кривому Розі, на тлі повідомлень про вибухи та ракетну небезпеку.
Під час повітряної тривоги у Криворізькому районі Дніпропетровської області Сили ППО збили ракету російських окупантів. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
У Криворізькому районі працювала ППО. Наші захисники збили ворожу ракету
Раніше голова Криворізької РВА Євген Ситниченко повідомляв про вибухи в Криворізькому районі.
Ракетна небезпека. Гучно у Криворізькому районі. Будь ласка, бережіть себе і будьте в укриттях
Наша авіація завдала 11 ударів по ворогу, а ракетники уразили 18 важливих об’єктів противника - зведення Генштабу13.01.24, 19:15 • 82485 переглядiв