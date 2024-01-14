У Криворізькому районі Сили ППО знищили ворожу ракету

Під час повітряної тривоги у Криворізькому районі Дніпропетровської області Сили ППО збили ракету російських окупантів. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

У Криворізькому районі працювала ППО. Наші захисники збили ворожу ракету - написав він.

Раніше голова Криворізької РВА Євген Ситниченко повідомляв про вибухи в Криворізькому районі.

Ракетна небезпека. Гучно у Криворізькому районі. Будь ласка, бережіть себе і будьте в укриттях - написав він.

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