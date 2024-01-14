В Криворожском районе Силы ПВО уничтожили вражескую ракету
Украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету в Кривом Роге, на фоне сообщений о взрывах и ракетной опасности.
Украинская система РЭБ адаптируется к противодействию ракетным ударам рф - ISW
Украинская система радиоэлектронной борьбы эффективно противодействовала российским ракетам, что свидетельствует об усилении обороноспособности Украины, сообщает ISW.
ВСУ ликвидировали вражеского подполковника во время удара по аэродрому в Саках
Украинские войска нанесли удар по российскому командному пункту в Саках, Крым, в результате чего погиб российский подполковник.
Игровую комнату в ТРЦ "Космополит" поджег 7-летний мальчик - заявление полиции
Полиция Киева сообщает, что 7-летний мальчик намеренно поджег игровую комнату в торговом центре. Его родители дают показания, уголовное расследование продолжается.
Король Дании Фредерик X вступил на трон вместо матери, которая отошла от дел
Фредерик X стал королем Дании после того, как королева Маргрете II отреклась от престола. Тысячи людей стали свидетелями исторического момента в Копенгагене.
В Давосе выступили украинцы, пострадавшие от российских преступлений - Костин
Украинские жертвы военных преступлений российских слодат рассказали о них на встрече по вопросам безопасности, призывая к наказанию российских преступников.
Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Румынией
В Давосе украинская сторона с участием руководителя ОП Андрея Ермака начала двусторонние переговоры с государственным секретарем МИД Румынии Юлианом Фотою о заключении двустороннего соглашения по безопасности.
Петиция о передаче киевского костела св.Николая католической общине набрала 25 тысяч подписей, и теперь ее рассмотрит Кабмин
Петиция о передаче киевского костела Святого Николая общине Римско-Католической Церкви набрала 25 тысяч голосов, теперь правительство должно рассмотреть этот вопрос.
россия завезла на временно оккупированное Запорожье бригады врачей из карелии - Нацсопротивление
На временно оккупированном Запорожье работают медицинские бригады из карелии. Украинское движение сопротивления получило списки всех медицинских групп, прибывших на территорию Украины из рф.
За неделю уничтожено 534 единицы вражеской техники и 5270 единиц личного состава - Минобороны
По словам заместителя министра обороны Павлюка, за неделю украинские войска ликвидировали 5270 вражеских военных и уничтожили 534 единицы военной техники, включая танки и беспилотные летательные аппараты.