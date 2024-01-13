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Наша авіація завдала 11 ударів по ворогу, а ракетники уразили 18 важливих об’єктів противника - зведення Генштабу

Наша авіація завдала 11 ударів по ворогу, а ракетники уразили 18 важливих об’єктів противника - зведення Генштабу

Київ • УНН

 • 82485 перегляди

Українські війська провели 49 бойових зіткнень, під час яких авіація завдала 11 ударів по ворожих об'єктах, а ракетні війська - по 18 ключових об'єктах противника.

З початку доби на фронті – 49 бойових зіткнень, наша авіація завдала 11 ударів по ворогу, а ракетники уразили 18 важливих об’єктів противника. Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає УНН.

Протягом доби відбулось 49 бойових зіткнень. Загалом протягом доби ворог завдав 32 ракетних та 65 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вовчанськ та Веселе Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 35 населених пунктів, серед них Костянтинівка, Хотінь, Попівка, Волфіне Сумської області; Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Потихонове Харківської області.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника в районі Синьківки Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Піщане, Іванівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 4 атаки в районах Макіївки Луганської області та Тернів Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районах Невського, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області та Сіверська Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника в районі Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак в районах Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника південніше Пречистівки та західніше Старомайорського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Водяне Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки в районі Роботиного Запорізької області, де ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новоандріївка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Доповнення

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області та райони населених пунктів Михайлівка, Садове, Дніпровське, Велетенське Херсонської області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Червоний Маяк та Зміївка Херсонської області.

Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 4 безуспішні штурмові дії на позиції наших військ, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат,

- зазначають у Генштабі.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобах, 4 засобах протиповітряної оборони, 1 складу боєприпасів та 1 станції РЕБ противника.

Сили оборони продовжують заходи з розширення плацдарму на Херсонському напрямку - Генштаб 13.01.24, 10:11 • 32838 переглядiв

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