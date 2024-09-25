У Кривому Розі сталась стрілянина: двоє поранених, у місті оголоси спецоперацію
Київ • УНН
У Кривому Розі невідомі обстріляли автомобіль Skoda, поранивши двох чоловіків. Поліція ввела спецоперацію для затримання стрілків, відкрито кримінальне провадження за замах на умисне вбивство.
Надвечір, 25 вересня, у Кривому Розі сталась стрілянина внаслідок якої поранення отримали двоє чоловіків. Про це заявили в Національній поліції Україні, передає УНН.
Деталі
Правоохоронці розповіли, що 25 вересня двоє невідомих на автомобілях Renault та Volkswagen здійснили декілька пострілів з вогнепальної зброї у бік автомобіля Skoda, після чого поїхали з місця події.
Вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків віком 29 та 31 рік. Їх госпіталізовано. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину. Для затримання стрілків в області введено спеціальну поліцейську спецоперацію. Авто, з якого зловмисники поцілили по місцевих мешканцях, вже розшукали.
Наразі співробітники відділення поліції № 7 Криворізького районного управління поліції проводять невідкладні першочергові заходи, спрямовані на встановлення місцеперебування та затримання осіб, причетних до злочину.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України
У Києві на АЗС сталась стрілянина: є загиблий, підозрюваного затримали 18.09.24, 10:13 • 12232 перегляди