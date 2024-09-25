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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Кривом Роге произошла стрельба: двое раненых, в городе объявили спецоперацию

В Кривом Роге произошла стрельба: двое раненых, в городе объявили спецоперацию

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25 сентября 2024, 17:25  •  4952 просмотра

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В Кривом Роге неизвестные обстреляли автомобиль Skoda, ранив двух мужчин. Полиция ввела спецоперацию для задержания стрелков, открыто уголовное производство за покушение на умышленное убийство.

Вечером, 25 сентября, в Кривом Роге произошла стрельба в результате которой ранения получили двое мужчин. Об этом заявили в Национальной полиции Украины, передает УНН.

Детали 

Правоохранители рассказали, что 25 сентября двое неизвестных на автомобилях Renault и Volkswagen произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону автомобиля Skoda, после чего уехали с места происшествия.

Огнестрельные ранения получили двое мужчин в возрасте 29 и 31 год. Они были госпитализированы. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению. Для задержания стрелков в области введена специальная полицейская спецоперация. Авто, из которого злоумышленники попали по местным жителям, уже разыскали.

- резюмировали правоохранители. 

Сейчас сотрудники отделения полиции № 7 Криворожского районного управления полиции проводят неотложные первоочередные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержания лиц, причастных к преступлению.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины

- добавили в полиции. 

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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