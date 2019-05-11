У Кропивницькому сталася смертельна ДТП за участі вантажівки
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 травня. УНН. Сьогодні, 11 травня, в районі “старого” автовокзалу у Кропивницькому сталася ДТП за участі вантажівки. Про це у спільноті “Безпечне місто” в телеграм повідомили очевидці, передає УНН.
Внаслідок аварії постраждалий — чоловік похилого віку — помер на місці події.
У поліції факт ДТП підтвердили. На місці події працює слідчо-оперативна група. Обставини з’ясовуються.
За словами очевидців, дідусь переходив на червоне світло. Водій повертав, і зачепив його. У чоловіка були зламані ноги. Він був живий ще деякий час. Водій кілька разів втрачав свідомість від шоку, його приводили до тями.
Нагадаємо, на автомобільній дорозі “Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка”, 6 травня, на території Кіровоградського району сталася ДТП в якій одна людина загинула, чотири постраждали. Нині правоохоронці з’ясовують обставини пригоди.