На Кіровоградщині розслідують ДТП із загиблою і чотирма постраждалими
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 травня. УНН. На автомобільній дорозі “Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка”, 6 травня, на території Кіровоградського району сталася ДТП в якій одна людина загинула, чотири постраждали. Нині правоохоронці з’ясовують обставини пригоди. Про це йдеться в матеріалах Єдиного державного реєстру судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.
Водій 1961 року народження, керуючи автомобілем “ГАЗ-2410”, під час обгону здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем “ВАЗ-2106”.
"ВАЗом" керував водій 1976 р.н., він рухався в зустрічному напрямку.
У результаті ДТП пасажирка автомобіля “ВАЗ-2106” загинула на місці ДТП, водія автомобіля “ВАЗ-2106” та три пасажири автомобіля “ГАЗ-2410” доставили до обласної лікарні для надання медичної допомоги.
Нагадаємо, 10 травня, внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів на проспекті Повітрофлотський у Києві, було госпіталізовано водіїв, в одного з них перелом ноги та травма голови.