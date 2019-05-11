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Два автомобілі зіткнулися у Києві, водіїв госпіталізовано

Два автомобілі зіткнулися у Києві, водіїв госпіталізовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Вчора, 10 травня, внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів на проспекті Повітрофлотський у Києві, було госпіталізовано водіїв, в одного з них перелом ноги та травма голови. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Києві.

Вчора, 10 травня о 16:17 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про те, що на проспекті Повітрофлотський, що у Солом’янському районі столиці трапилося ДТП.

“ДТП сталося за участю двох легкових автомобілів. Внаслідок зіткнення, водія одно з них було затиснуто між панеллю приладів та сидінням. За допомогою шанцевого інструменту рятувальники визволили чоловіка з понівеченого авто. Постраждалого з переломом ноги та травмою голови було передано до бригади швидкої медичної допомоги, також у шоковому стані було госпіталізовано власницю іншого авто”, — йдеться в повідомленні.

Також пожежники змили пальне з проїжджої частини, попередивши його можливе займання. Наразі, обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

Нагадаємо, в результаті зіткнення легкового автомобіля ВАЗ у припарковану вантажівку MAN загинули пасажир і водій легковика, які були військовослужбовцями.

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