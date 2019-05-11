Два автомобілі зіткнулися у Києві, водіїв госпіталізовано

КИЇВ. 11 травня. УНН. Вчора, 10 травня, внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів на проспекті Повітрофлотський у Києві, було госпіталізовано водіїв, в одного з них перелом ноги та травма голови. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Києві.