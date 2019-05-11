Два автомобиля столкнулись в Киеве, водители госпитализированы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Вчера, 10 мая, в результате столкновения двух легковых автомобилей на проспекте Воздухофлотском в Киеве, были госпитализированы двое водителей, у одного из них перелом ноги и травма головы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киеве.
Вчера, 10 мая, в 16:17 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о том, что на проспекте Воздухофлотском, что в Соломенском районе столицы, произошло ДТП.
"ДТП произошло с участием двух легковых автомобилей. В результате столкновения, водителя одно из них было зажато между панелью приборов и сиденьем. С помощью шанцевого инструмента спасатели освободили мужчину из искореженного авто. Пострадавшего с переломом ноги и травмой головы было передано бригаде скорой медицинской помощи, а также в шоковом состоянии была госпитализирована владелица другого авто", - говорится в сообщении.
Также пожарные смыли топливо с проезжей части, предупредив его возможно возгорание. Сейчас обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, в результате столкновения легкового автомобиля ВАЗ в припаркованный грузовик MAN погибли пассажир и водитель легковушки, которые были военнослужащими.