В Кировоградской области расследуют ДТП с погибшей и четырьмя пострадавшими
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 мая. УНН. На автомобильной дороге "Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка", 6 мая, на территории Кировоградского района произошло ДТП в котором один человек погиб, четыре пострадали. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия. Об этом говорится в материалах Единого государственного реестра судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
Водитель 1961 года, управляя автомобилем "ГАЗ-2410", во время обгона совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2106".
"ВАЗом" управлял водитель 1976 г.р., он двигался во встречном направлении.
В результате ДТП пассажирка автомобиля "ВАЗ-2106" погибла на месте ДТП, водитель автомобиля "ВАЗ-2106" и три пассажира автомобиля "ГАЗ-2410" доставили в областную больницу для оказания медицинской помощи.
Напомним, 10 мая, в результате столкновения двух легковых автомобилей на Воздухофлотском проспекте в Киеве, были госпитализированы водители, у одного из них перелом ноги и травма головы.