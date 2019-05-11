В Кропивницком произошла смертельная ДТП с участием грузовика

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 53762 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 80908 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 97061 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 101565 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125019 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112175 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138162 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144716 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130178 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130224 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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В Кропивницком произошла смертельная ДТП с участием грузовика

В Кропивницком произошла смертельная ДТП с участием грузовика

Киев  •  УНН

 • 26256 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 мая. УНН. Сегодня, 11 мая, в районе "старого" автовокзала в Кропивницком произошло ДТП с участием грузовика. Об этом в сообществе "Безопасный город" в телеграмм сообщили очевидцы, передает УНН.

В результате аварии пострадавший - пожилой мужчина - скончался на месте происшествия.

В полиции факт ДТП подтвердили. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.

По словам очевидцев, дедушка переходил на красный свет. Водитель поворачивал, и задел его. У мужчины были сломаны ноги. Он был жив еще некоторое время. Водитель несколько раз терял сознание от шока, его приводили в чувство.

Напомним, на автомобильной дороге "Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка", 6 мая, на территории Кировоградского района произошло ДТП в котором один человек погиб, четыре пострадали. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

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