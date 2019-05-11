В Кропивницком произошла смертельная ДТП с участием грузовика
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 11 мая. УНН. Сегодня, 11 мая, в районе "старого" автовокзала в Кропивницком произошло ДТП с участием грузовика. Об этом в сообществе "Безопасный город" в телеграмм сообщили очевидцы, передает УНН.
В результате аварии пострадавший - пожилой мужчина - скончался на месте происшествия.
В полиции факт ДТП подтвердили. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются.
По словам очевидцев, дедушка переходил на красный свет. Водитель поворачивал, и задел его. У мужчины были сломаны ноги. Он был жив еще некоторое время. Водитель несколько раз терял сознание от шока, его приводили в чувство.
Напомним, на автомобильной дороге "Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка", 6 мая, на территории Кировоградского района произошло ДТП в котором один человек погиб, четыре пострадали. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.