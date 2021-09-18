У Кривому Розі три працівники водоканалу загинули під час робіт: їх затягнуло до насоса

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“Повідомлення до поліції надійшло 18 вересня. За попередньою інформацією, у Довгинцівському районі під час виконання робіт з підвищеною небезпекою трьох осіб затянуло до насоса”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Як повідомили у ДСНС, інформацію про подію рятувальники отримали сьогодні о 10:08 від диспетчера КП “Кривбасводоканал” - про те, що на території підприємства, троє чоловіків впали до горизонтального відстійника та не відповідають.

Зазначається, що чоловіки 1962, 1982 та 1978 років народження впали на глибину 6 метрів та загинули.

За фактом смерті трьох осіб на підприємстві поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження.

Правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України(порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Нагадаємо

У Києві на Поштовій площі чоловік упав у підвал під час будівельних робіт. Постраждалого госпіталізували із черепно-мозковою травмою.