У Кривому Розі три працівники водоканалу загинули під час робіт: їх затягнуло до насоса
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Кривому Розі троє працівників водоканалу загинули під час виконання робіт на підприємстві. Їх затягнуло до насоса. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Криворізького управління поліції.
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“Повідомлення до поліції надійшло 18 вересня. За попередньою інформацією, у Довгинцівському районі під час виконання робіт з підвищеною небезпекою трьох осіб затянуло до насоса”, - йдеться в повідомленні.
Деталі
Як повідомили у ДСНС, інформацію про подію рятувальники отримали сьогодні о 10:08 від диспетчера КП “Кривбасводоканал” - про те, що на території підприємства, троє чоловіків впали до горизонтального відстійника та не відповідають.
Зазначається, що чоловіки 1962, 1982 та 1978 років народження впали на глибину 6 метрів та загинули.
За фактом смерті трьох осіб на підприємстві поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження.
Правоохоронці внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України(порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).
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