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В Кривом Роге три работника водоканала погибли во время работ: их затянуло в насос

Киев  •  УНН

 • 22680 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Кривом Роге трое работников водоканала погибли во время выполнения работ на предприятии. Их затянуло в насос. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Криворожского управления полиции.

Цитата:

"Сообщение в полицию поступило 18 сентября. По предварительной информации, в Долгинцевском районе во время выполнения работ с повышенной опасностью трех человек затянуло в насос", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщили в ГСЧС, информацию о событии спасатели получили сегодня в 10:08 от диспетчера КП "Кривбассводоканал" - о том, что на территории предприятия трое мужчин упали в горизонтальный отстойник и не отвечают.

Отмечается, что мужчины 1962, 1982 и 1978 годв рдения упали на глубину 6 метров и погибли.

По факту смерти трех человек на предприятии полиция Кривого Рога открыла уголовное производство.

Правоохранители внесли сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Напомним

В Киеве на Почтовой площади человек упал в подвал во время строительных работ. Пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой.

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