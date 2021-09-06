У Києві на Поштовій площі робітник впав з висоти у підвал, його госпіталізували

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Сьогодні на столичній Поштовій площі на будівництві чоловік упав у підвальне приміщення із висоти 4 метри.

Коли прибули працівники ДСНС, 36-річний працівник ремонтної бригади був непритомним. Рятувальники зафіксували потерпілого на медичних ношах, підняли на поверхню та передали медикам. Чоловіка госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом — черепно-мозкова травма.

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