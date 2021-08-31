У Харкові на робітника будмайданчика впала металева конструкція – чоловік загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. У Харкові на будівельному майданчику на робітника впала металева конструкція, внаслідок чого чоловік загинув. Про це повідомили в поліції Харківської області, передає УНН.
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“31 серпня о 15:15 до чергової частини Харківського районного управління поліції № 2 надійшло повідомлення про подію на будівельному майданчику по вулиці Василя Стуса. Попередньо встановлено, що на 44-річного чоловіка — робітника вказаного будівництва впала металева конструкція”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.
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