В Харькове на рабочего стройплощадки упала металлическая конструкция - мужчина погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. В Харькове на строительной площадке на рабочего упала металлическая конструкция, в результате чего мужчина погиб. Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает УНН.
Цитата
"31 августа в 15:15 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 2 поступило сообщение о происшествии на строительной площадке по улице Василия Стуса. Предварительно установлено, что на 44-летнего мужчину - рабочего указанного строительства упала металлическая конструкция", - говорится в сообщении.
Детали
Информацию о происшествии зарегистрировано в Едином учете. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
Напомним
В центре Одессы из дома, который является памятником архитектуры, карниз обвалился на тротуар рядом с пешеходами.