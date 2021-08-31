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В Харькове на рабочего стройплощадки упала металлическая конструкция - мужчина погиб

В Харькове на рабочего стройплощадки упала металлическая конструкция - мужчина погиб

Киев • УНН

 • 16836 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В Харькове на строительной площадке на рабочего упала металлическая конструкция, в результате чего мужчина погиб. Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает УНН.

Цитата

"31 августа в 15:15 в дежурную часть Харьковского районного управления полиции № 2 поступило сообщение о происшествии на строительной площадке по улице Василия Стуса. Предварительно установлено, что на 44-летнего мужчину - рабочего указанного строительства упала металлическая конструкция", - говорится в сообщении.

Детали

Информацию о происшествии зарегистрировано в Едином учете. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Напомним

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