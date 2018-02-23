У Кривому Розі під час урочистостей за участю нацгвардійців використали символіку СРСР
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Командування Національної гвардії України призначило службову перевірку щодо використання радянської символіки на урочистостях за участю бійців НГУ з нагоди 74-ї річниці звільнення Кривого Рогу від фашистських загарбників. Про це повідомляє Департамент комунікації МВС України, передає УНН.
“Вчора, 22 лютого, військовослужбовці Національної гвардії України у Кривому Розі взяли участь у заходах з нагоди 74-ї річниці звільнення міста від німецьких загарбників. Під час акції використовувалася радянська символіка. За цим фактом командувачем Національної гвардії України генерал-полковником Юрієм Аллеровим призначено службове розслідування”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 13 лютого в центрі Маріуполя відбувся мітинг з радянською символікою.