В Кривом Роге во время торжеств с участием нацгвардейцев использовали символику СССР
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Командование Национальной гвардии Украины назначило служебную проверку по поводу использования советской символики на торжествах с участием бойцов НГУ по случаю 74-й годовщины освобождения Кривого Рога от фашистских захватчиков. Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.
"Вчера, 22 февраля, военнослужащие Национальной гвардии Украины в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков. Во время акции использовалась советская символика. По данному факту командующим Национальной гвардии Украины генерал-полковником Юрием Аллеровим назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 13 февраля в центре Мариуполя состоялся митинг с советской символикой.