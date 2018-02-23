В Кривом Роге во время торжеств с участием нацгвардейцев использовали символику СССР

"Вчера, 22 февраля, военнослужащие Национальной гвардии Украины в Кривом Роге приняли участие в мероприятиях по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких захватчиков. Во время акции использовалась советская символика. По данному факту командующим Национальной гвардии Украины генерал-полковником Юрием Аллеровим назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 13 февраля в центре Мариуполя состоялся митинг с советской символикой.