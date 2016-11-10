У Криму порушують права релігійної спільноти Української православної церкви — Мінкульт
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Криму окупаційна влада Російської Федерації порушує права релігійної спільноти Української православної церкви Київського патріархату в АР Крим. Про це УНН повідомили у прес-службі Міністерства культури України.
“До Мінкультури постійно звертаються вірні Кримської єпархії Української православної церкви Київського патріархату із заявами щодо порушення їх прав окупаційною владою півострова”, — йдеться в повідомленні.
Так, громадяни заявляють про перманентний тиск з боку влади, погрози віруючим, порушення їх прав і свобод, а також захоплення культових споруд.
Зокрема, 8 листопада 2016 року в місті Сімферополі до кафедрального собору Української православної церкви Київського патріархату увірвались шість співробітників Фонду майна Криму, організації створеної російською окупаційною владою, аби опечатати культову споруду та перешкодити діяльності української релігійної громади.
У зв’язку з цим, Мінкульт закликає світове співтовариство та громадські інститути звернути увагу на системні порушення прав віруючих які зафіксовані стосовно української православної спільноти в анексованому Криму, а також надати їм належну міжнародну правову оцінку й не допустити подальшого порушення релігійних прав вірних Української православної церкви Київського патріархату окупаційною владою півострова.