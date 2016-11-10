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В Крыму нарушают права религиозной общины Украинской православной церкви - Минкульт

В Крыму нарушают права религиозной общины Украинской православной церкви - Минкульт

Киев • УНН

 • 8033 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Крыму оккупационная власть Российской Федерации нарушает права религиозной общины Украинской православной церкви Киевского патриархата в АР Крым. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.

"К Минкультуры постоянно обращаются верные Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата с заявлениями о нарушении их прав оккупационными властями полуострова", - говорится в сообщении.

Так, граждане заявляют о перманентное давление со стороны власти, угрозах верующим, нарушение их прав и свобод, а также захвате культовых сооружений.

В частности, 8 ноября 2016 года в городе Симферополе в кафедральный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата ворвались шесть сотрудников Фонда имущества Крыма, организации созданной российской оккупационной властью, чтобы опечатать культовое сооружение и помешать деятельности украинской религиозной общины.

В связи с этим, Минкульт призывает мировое сообщество и общественные институты обратить внимание на системные нарушения прав верующих зафиксированных относительно украинского православного сообщества в аннексированном Крыму, а также предоставить им надлежащую международную правовую оценку и не допустить дальнейшего нарушения религиозных прав верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата оккупационными властями полуострова.

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