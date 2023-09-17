Сили оборони розширюють прорив під Роботиним - ISW

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ЗСУ продовжили наступальні операції повз ділянку російської оборонної смуги на захід від Вербового з моменту прориву в цьому районі 4 вересня, і розширили пролом на 2,6-кілометровій ділянці ворожих позицій.

При цьому в публікації йдеться, що відсутність важкої техніки та транспортних засобів Сил оборони за цим захисним шаром продовжує вказувати на те, що ЗСУ ще "мають завершити прорив" його.

Як зазначили українські офіційні особи, низка російських оборонних позицій, які нині перебувають перед бійцями ЗСУ, можуть бути менш складними, ніж початковий оборонний рубіж противника, який наші військові прорвали на півночі.