Силы обороны расширяют прорыв под Роботиным - ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Украинские военные могли пробить за последние несколько недель значительный тактический пролом на участке нынешней линии обороны российских оккупантов в районе Роботино Запорожской области, и продолжают расширять этот плацдарм. К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны ISW, передает УНН.
Детали
ВСУ продолжили наступательные операции мимо участка российской оборонительной полосы к западу от Вербового с момента прорыва в этом районе 4 сентября, и расширили брешь на 2,6-километровом участке вражеских позиций.
При этом в публикации говорится, что отсутствие тяжелой техники и транспортных средств Сил обороны за этим защитным слоем продолжает указывать на то, что ВСУ еще "должны завершить прорыв" его.
Как отметили украинские официальные лица, ряд российских оборонительных позиций, которые сейчас находятся перед бойцами ВСУ, могут быть менее сложными, чем начальный оборонительный рубеж противника, который наши военные прорвали на севере.